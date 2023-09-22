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США пока не будут передавать Украине ракеты ATACMS, танки Абрамс поступят согласно графику

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Официальное заявление представителя Белого дома

США пока не будут передавать Украине ракеты ATACMS, танки Абрамс поступят согласно графику

фото из свободных источников

Новина українською

Соединенные Штаты Америки пока не будут передавать Украине ракеты ATACMS, но в будущем этот вопрос может появиться в повестке дня.

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Как сообщает Суспільне, об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 21 сентября.

"Глава США Джо Байден решил, что не будет предоставлять ATACMS Украине, но он также не снимает это с обсуждения в будущем", - отметил чиновник.

Салливан также рассказал, что танки "Абрамс" "поступят в последующие дни и недели по графику". Однако добавил, что не будет объявлять детали из соображений безопасности.

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