Президент США Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины

США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.

"Это все, чтобы спасти будущее свободы. Америка никогда от этого не отступит", - заявил Байден.

По словам Блинкена, пакет военной помощи содержит дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных ударов со стороны России сейчас и следующей зимой.

В пакет вошли:

ракеты AIM-9M для систем ПВО;

дополнительный боекомплект для HIMARS;

самоходные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger;

пулеметы калибра .50 для борьбы с беспилотниками;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая DPICM (кассетные);

ПТКР TOW;

ПТРК Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов;

59 легких тактических автомобилей;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

запасные части, обеспечение обслуживания и другое полевое оборудование.

Отметим, что часть этого пакета - МТП, предварительно выделенная по процедуре PDA (Presidential Drawdown Authority), которая является остаточной после процесса переоценки предоставленной помощи. Процесс переоценки состоялся в июне. Пакет также включает и новые статьи помощи, тоже выделенные по программе PDA.

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Программа PDA (Presidential Drawdown Authority) - "списание" со складов Армии США МТО для скорейшей передачи Украине.