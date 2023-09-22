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Президент США Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины

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В новую помощь не войдут армейские тактические ракетные комплексы ATACMS

Президент США Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины

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США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.

"Это все, чтобы спасти будущее свободы. Америка никогда от этого не отступит", - заявил Байден.

По словам Блинкена, пакет военной помощи содержит дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных ударов со стороны России сейчас и следующей зимой.

В пакет вошли:

  • ракеты AIM-9M для систем ПВО;
  • дополнительный боекомплект для HIMARS;
  • самоходные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger;
  • пулеметы калибра .50 для борьбы с беспилотниками;
  • артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая DPICM (кассетные);
  • ПТКР TOW;
  • ПТРК Javelin и AT-4;
  • более 3 миллионов патронов;
  • 59 легких тактических автомобилей;
  • подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
  • запасные части, обеспечение обслуживания и другое полевое оборудование.

Отметим, что часть этого пакета - МТП, предварительно выделенная по процедуре PDA (Presidential Drawdown Authority), которая является остаточной после процесса переоценки предоставленной помощи. Процесс переоценки состоялся в июне. Пакет также включает и новые статьи помощи, тоже выделенные по программе PDA.

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Программа PDA (Presidential Drawdown Authority) - "списание" со складов Армии США МТО для скорейшей передачи Украине.

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В статье: война с россией
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Источник:
defense

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