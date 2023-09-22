Президент США Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины
В новую помощь не войдут армейские тактические ракетные комплексы ATACMS
вільні джерела
США объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 млн долларов.
"Это все, чтобы спасти будущее свободы. Америка никогда от этого не отступит", - заявил Байден.
По словам Блинкена, пакет военной помощи содержит дополнительные боеприпасы ПВО, чтобы помочь укрепить противовоздушную оборону Украины против воздушных ударов со стороны России сейчас и следующей зимой.
В пакет вошли:
- ракеты AIM-9M для систем ПВО;
- дополнительный боекомплект для HIMARS;
- самоходные ЗРК AN/TWQ-1 Avenger;
- пулеметы калибра .50 для борьбы с беспилотниками;
- артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм, включая DPICM (кассетные);
- ПТКР TOW;
- ПТРК Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов;
- 59 легких тактических автомобилей;
- подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
- запасные части, обеспечение обслуживания и другое полевое оборудование.
Отметим, что часть этого пакета - МТП, предварительно выделенная по процедуре PDA (Presidential Drawdown Authority), которая является остаточной после процесса переоценки предоставленной помощи. Процесс переоценки состоялся в июне. Пакет также включает и новые статьи помощи, тоже выделенные по программе PDA.
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Программа PDA (Presidential Drawdown Authority) - "списание" со складов Армии США МТО для скорейшей передачи Украине.
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