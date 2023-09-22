Уничтожено 129 единиц техники и вооружения за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.09.23.

За четверг, 21 сентября, было ликвидировано еще 480 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 274950 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц техники и вооружения. В частности, добавилась 40 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: