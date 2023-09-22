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Уничтожено 129 единиц техники и вооружения за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

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За четверг было ликвидировано еще 480 оккупантов

Уничтожено 129 единиц техники и вооружения за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Zelenskiy Official

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.09.23.

За четверг, 21 сентября, было ликвидировано еще 480 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 274950 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц техники и вооружения. В частности, добавилась 40 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4644 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 8891 (+8) ед,
  • артиллерийских систем - 6177 (+40) ед,
  • РСЗО - 785 (+4) ед,
  • средства ПВО - 528 (0) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4858 (+8) ед,
  • крылатые ракеты - 1517 (38) ед,
  • корабли / катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8690 (+20) ед,
  • специальная техника - 912 (+5) ед.
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В статье: война с россией
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