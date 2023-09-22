Уничтожено 129 единиц техники и вооружения за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За четверг было ликвидировано еще 480 оккупантов
Zelenskiy Official
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 22.09.23.
За четверг, 21 сентября, было ликвидировано еще 480 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 274950 человек.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Также за минувшие сутки было уничтожено 129 единиц техники и вооружения. В частности, добавилась 40 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4644 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 8891 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 6177 (+40) ед,
- РСЗО - 785 (+4) ед,
- средства ПВО - 528 (0) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4858 (+8) ед,
- крылатые ракеты - 1517 (38) ед,
- корабли / катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8690 (+20) ед,
- специальная техника - 912 (+5) ед.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Достойное выступление Зари, наказание для сборной, попытки помочь Милевскому. Главные новости за 21 сентября
- ЛК. Заря — Гент 1:1. Герреро спас ситуацию
- Гент извинился и подкорректировал информацию о Заре
- Ожидаемый итог. Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн