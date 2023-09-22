Зеленский: Мы деоккупируем Бахмут и еще два города

Президент Владимир Зеленский во время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне заявил, что Силы обороны собираются освободить захваченный россиянами Бахмут в Донецкой области и еще два города.

Прямая речь Зеленского: "Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города".

Зеленский отказался назвать города, которые защитники намерены освободить. "Я не скажу, какие именно города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", - отметил Зеленский.