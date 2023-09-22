Панков: Я отдал Милевскому 8 лет своей жизни, но не могу отдать свою голову
Футбольный агент - о ситуации, в которой оказался его экс-клиент
instagram.com/pankov_agent
Футбольный агент Александр Панков, долгое время представлявший интересы бывшего форварда киевского "Динамо" Артема Милевского, высказался о ситуации, в которой оказался его экс-клиент.
"Трудно спасти того, кто не хочет спасения. Это его выбор! Полмира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет.
Мне очень больно. Очень больно! Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но не могу отдать ему свою голову. К сожалению!", – написал Панков в комментариях под видео в Instagram.
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Источник:Instagram
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