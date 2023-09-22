  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Панков: Я отдал Милевскому 8 лет своей жизни, но не могу отдать свою голову
В тренде

Панков: Я отдал Милевскому 8 лет своей жизни, но не могу отдать свою голову

Общие новости
(1 голосов)

Футбольный агент - о ситуации, в которой оказался его экс-клиент

Панков: Я отдал Милевскому 8 лет своей жизни, но не могу отдать свою голову

instagram.com/pankov_agent

Новина українською

Футбольный агент Александр Панков, долгое время представлявший интересы бывшего форварда киевского "Динамо" Артема Милевского, высказался о ситуации, в которой оказался его экс-клиент.

"Трудно спасти того, кто не хочет спасения. Это его выбор! Полмира ему хотело и хочет помочь, но нельзя помочь тому, кто сам этого не хочет.

Мне очень больно. Очень больно! Я отдал ему восемь лет своей жизни. Но не могу отдать ему свою голову. К сожалению!", – написал Панков в комментариях под видео в Instagram.

Читайте такжеСуркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации
По теме
yellow-arrow
Зеленский: Мы деоккупируем Бахмут и еще два города
yellow-arrow
Уничтожено 129 единиц техники и вооружения за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Президент США Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Александр Панков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде