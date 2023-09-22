В Севастополе второй раз за сутки раздаются мощные взрывы. Ракета прилетела в штаб Черноморского флота РФ. Видео
В Крыму снова взрывы
Крымский ветер
В Севастополе прогремели три мощных взрыва, от которых задрожали стекла в окнах. Также был слышен пролет ракеты над южной частью города.
Отдельные Telegram-каналы утверждают о якобы работе ПВО в Сакском и Бахчисарайском районах Крыма.
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"Крымский ветер" сообщает о дыме, который образовался над Севастопольской бухтой. Следующей была информация, что ракета прилетела в штаб Черноморского флота РФ в Севастополе. На место выехало более 10 машин скорой помощи.
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22.09.2023 в 14:24
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