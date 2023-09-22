European Athletics номинировала Ярославу Магучих на звание лучшей спортсменки 2023 года
Украинка провела отличный сезон
Фото: Диалог
European Athletics опубликовала список номинанток на звание лучшей спортсменки 2023 года. Среди прочих в номинацию попала украинка Ярослава Магучих.
С начала года Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту, защитила титул чемпионки Бриллиантовой лиги, выиграла "золото" на чемпионате Европы в помещении. Суммарно за 2023 год Ярослава одержала 17 международных побед.
Фанатское голосование продлится до 2 октября и составит четверть всех результатов для каждого спортсмена.
Церемония награждения Golden Tracks состоится 21 октября в литовском Вильнюсе.
Полный список номинанток:
Фемке Болл (Нидерланды, 400 метров ж/б)
Сифан Хассан (Нидерланды, 5000 м, 1500 м)
Кили Ходжкинсон (Великобритания, 800 м)
Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания, семиборье)
Наталья Качмарек (Польша, 400 м)
Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту)
Вильма Мурто (Финляндия, прыжки с шестом)
Мария Перес (Испания, спортивная ходьба)
Нафиссату Тиам (Бельгия, пятиборье)
Ивана Вулета (Сербия, прыжки в длину)
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