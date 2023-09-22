European Athletics номинировала Ярославу Магучих на звание лучшей спортсменки 2023 года

European Athletics опубликовала список номинанток на звание лучшей спортсменки 2023 года. Среди прочих в номинацию попала украинка Ярослава Магучих.

С начала года Магучих стала чемпионкой мира в прыжках в высоту, защитила титул чемпионки Бриллиантовой лиги, выиграла "золото" на чемпионате Европы в помещении. Суммарно за 2023 год Ярослава одержала 17 международных побед.

Фанатское голосование продлится до 2 октября и составит четверть всех результатов для каждого спортсмена.

Церемония награждения Golden Tracks состоится 21 октября в литовском Вильнюсе.

​​ Полный список номинанток:

Фемке Болл (Нидерланды, 400 метров ж/б)

Сифан Хассан (Нидерланды, 5000 м, 1500 м)

Кили Ходжкинсон (Великобритания, 800 м)

Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания, семиборье)

Наталья Качмарек (Польша, 400 м)

Ярослава Магучих (Украина, прыжки в высоту)

Вильма Мурто (Финляндия, прыжки с шестом)

Мария Перес (Испания, спортивная ходьба)

Нафиссату Тиам (Бельгия, пятиборье)

Ивана Вулета (Сербия, прыжки в длину)