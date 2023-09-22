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Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину, переписал на бывшую жену коллекцию картин почти на 1 млрд долларов

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10 марта 2022 года Великобритания ввела санкции против Абрамовича, что привело к замораживанию его активов

Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину, переписал на бывшую жену коллекцию картин почти на 1 млрд долларов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Российский олигарх Роман Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину, переписал на свою бывшую жену художественную коллекцию стоимостью почти 1 млрд долларов, опасаясь последствий западных санкций.

Согласно документам, полученным журналистами, 4 февраля 2022 года, за три недели до вторжения РФ в Украину, в устав владельцев кипрского траста Ermis Trust Settlement были внесены изменения, согласно которым доля самого Абрамовича в трасте уменьшилась, а его бывшая жена Дарья Жукова стала мажоритарным бенефициаром траста с 51%. У российского олигарха осталось 49% акций.

Документы свидетельствуют, что по состоянию на 2018 год Абрамович собрал 367 экспонатов стоимостью в 963 миллиона долларов США. В его художественную коллекцию входят, в частности, картины Моне и Пикассо.

Отмечается, что договор вступил в силу в феврале 2022 года, всего через несколько дней после того, как правительство Великобритании предупредило дружественных Кремлю олигархов, что их активы могут быть арестованы в случае вторжения России в Украину.

А уже 10 марта 2022 года Великобритания ввела санкции против Абрамовича, что привело к замораживанию его активов, в том числе футбольного клуба "Челси".

Вскоре после этого ЕС также ввел санкции против Абрамовича, и российский олигарх пока оспаривает это решение. В то же время он до сих пор не попал под санкции США.

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В статье: война с россией
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Источник:
theguardian

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