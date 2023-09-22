Зеленский о зерновом споре с Польшей: Украина выбрала юридический процесс, не надо устраивать политический концерт

Президент Владимир Зеленский заявил, что от зерновой блокады страдала только Украина, никто больше.

Об этом сообщает Freedom.

"Я, как президент, при всей любви к нашим польским друзьям, должен быть честным и защищать интересы Украины. Несколько месяцев экономических потерь просчитаны - это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев, которые были. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, несмотря на политику, была дата и договоренность. И нынешнее решение Украины направлено на то, чтобы получить чисто экономические компенсации.

"Мы все договорились, что есть дата, когда сроки ограничений истекут. И эта дата - 15 сентября. Это последняя дата блокады. Была такая договоренность. И все поняли, что если после этой даты будет блокировка, Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-либо политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы, фермеры, бюджет получили сугубо экономические компенсации", - добавил президент.