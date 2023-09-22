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Зеленский о зерновом споре с Польшей: Украина выбрала юридический процесс, не надо устраивать политический концерт

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От зерновой блокады страдала только Украина, никто больше

Зеленский о зерновом споре с Польшей: Украина выбрала юридический процесс, не надо устраивать политический концерт

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский заявил, что от зерновой блокады страдала только Украина, никто больше.

Об этом сообщает Freedom.

"Я, как президент, при всей любви к нашим польским друзьям, должен быть честным и защищать интересы Украины. Несколько месяцев экономических потерь просчитаны - это сотни миллионов. Но отношения между нашими странами дороже тех месяцев, которые были. От этой блокады страдала только Украина, никто больше", - отметил глава государства.

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По словам Зеленского, несмотря на политику, была дата и договоренность. И нынешнее решение Украины направлено на то, чтобы получить чисто экономические компенсации.

"Мы все договорились, что есть дата, когда сроки ограничений истекут. И эта дата - 15 сентября. Это последняя дата блокады. Была такая договоренность. И все поняли, что если после этой даты будет блокировка, Украина выбирает юридический процесс. Это ни для кого не новость. Не надо из этого делать какой-либо политический концерт. Это цивилизованное решение для того, чтобы украинцы, фермеры, бюджет получили сугубо экономические компенсации", - добавил президент.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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