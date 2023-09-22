"А видите, как сегодня бомбят Россию? Туда-сюда летают", - Лукашенко озаботился, как обезопаситься от беспилотников
На развитие животноводства у Беларуси денег не хватает
фото из свободных источников
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко думает, как противостоять, в частности, атакам российскую территорию, но для этого нужно сотни миллионов рублей.
Об этом пишет Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на заседании семинара-совещания о развитии животноводства.
"А видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда. Самый тяжелый, новый вопрос. Вот эти вагнеровцы сидят у меня сейчас и каждому рассказывают, как идет эта война.
Я думаю: как этому противостоять? Вот такой есть вариант, такой, такой, такой. А это стоит сотни миллионов рублей. Вот я и думаю: мелиорацию проводить, обрабатывать, новые земли вводить (вы сейчас не можете обработать то, что есть) или бороться с этими беспилотниками.
Страшное оружие. Вот с Путиным обсуждали. Но это бешеные деньги! Но жизнь же дороже", - сказал Лукашенко.
При этом бульбофюрер не уточнил, чья жизнь дороже.
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