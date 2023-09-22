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"А видите, как сегодня бомбят Россию? Туда-сюда летают", - Лукашенко озаботился, как обезопаситься от беспилотников

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На развитие животноводства у Беларуси денег не хватает

"А видите, как сегодня бомбят Россию? Туда-сюда летают", - Лукашенко озаботился, как обезопаситься от беспилотников

фото из свободных источников

Новина українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко думает, как противостоять, в частности, атакам российскую территорию, но для этого нужно сотни миллионов рублей.

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Об этом пишет Белта со ссылкой на заявление Лукашенко на заседании семинара-совещания о развитии животноводства.

"А видите, как сегодня бомбят Россию? Видите, беспилотники летают туда-сюда. Самый тяжелый, новый вопрос. Вот эти вагнеровцы сидят у меня сейчас и каждому рассказывают, как идет эта война.

Я думаю: как этому противостоять? Вот такой есть вариант, такой, такой, такой. А это стоит сотни миллионов рублей. Вот я и думаю: мелиорацию проводить, обрабатывать, новые земли вводить (вы сейчас не можете обработать то, что есть) или бороться с этими беспилотниками.

Страшное оружие. Вот с Путиным обсуждали. Но это бешеные деньги! Но жизнь же дороже", - сказал Лукашенко.

При этом бульбофюрер не уточнил, чья жизнь дороже.

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В статье: Александр Лукашенко война с россией
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Комментарии (1)
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Дон Купер (Хмельницький)
22.09.2023 в 16:53
А що картопляний кадаффі, потрібен тобі був ху.ло? Тепер думай як вилазити з цього гівна.
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