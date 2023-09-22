УАФ не ведет проверку судьи, которого в 2018 вывели из Дома футбола в наручниках
В полиции по делу он проходит в качестве свидетеля
Комитета по этике и честной игре УАФ известил Комитет арбитров Ассоциации, что "не осуществляет проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в отношении отстраненного арбитра Александра Соловьяна в части возможных влияний на результаты официальных спортивных соревнований по футболу".
Ранее этого арбитра решением Комитета арбитров Соловьян был временно отстранен от назначений на матчи из-за возможного влияний на поединки.
Напомним, что еще в октябре 2018 Нацполиция опубликовала список арбитров, которые подозревались в участии в договорных матчах, а Соловьян, судивший тогда в основном матчи ПФЛ, был выведен правоохранителями из Дома футбола в наручниках. Впрочем, с тех пор особых подвижек по делу не было.
Теперь же Комитет по этике и честной игре УАФ также предоставил копию письма от следователя, в котором сообщается, что Александр Соловьян в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, находится в процессуальном статусе свидетеля.
Напомним, чтов прошлом сезоне Александр Соловьян отсудил семь матчей УПЛ, в текущес сезоне отработал на одном матче Второй лиги.
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