  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. УАФ не ведет проверку судьи, которого в 2018 вывели из Дома футбола в наручниках
В тренде

УАФ не ведет проверку судьи, которого в 2018 вывели из Дома футбола в наручниках

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

В полиции по делу он проходит в качестве свидетеля

УАФ не ведет проверку судьи, которого в 2018 вывели из Дома футбола в наручниках

Новина українською

Комитета по этике и честной игре УАФ известил Комитет арбитров Ассоциации, что "не осуществляет проверки возможных нарушений Кодекса этики и честной игры в отношении отстраненного арбитра Александра Соловьяна в части возможных влияний на результаты официальных спортивных соревнований по футболу".

Ранее этого арбитра решением Комитета арбитров Соловьян был временно отстранен от назначений на матчи из-за возможного влияний на поединки.

Читайте такжеНацполиция огласила список арбитров, подозреваемых в участии в договорных матчах

Напомним, что еще в октябре 2018 Нацполиция опубликовала список арбитров, которые подозревались в участии в договорных матчах, а Соловьян, судивший тогда в основном матчи ПФЛ, был выведен правоохранителями из Дома футбола в наручниках. Впрочем, с тех пор особых подвижек по делу не было.

Теперь же Комитет по этике и честной игре УАФ также предоставил копию письма от следователя, в котором сообщается, что Александр Соловьян в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, находится в процессуальном статусе свидетеля.

Напомним, чтов прошлом сезоне Александр Соловьян отсудил семь матчей УПЛ, в текущес сезоне отработал на одном матче Второй лиги.

По теме
yellow-arrow
Байден пообещал Зеленскому предоставить небольшое количество ракет ATACMS, - СМИ
yellow-arrow
Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибшие и раненые
yellow-arrow
Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: УАФ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде