Байден пообещал Зеленскому предоставить небольшое количество ракет ATACMS, - СМИ
До сих пор ведутся споры о типе ракет, которые будут отправлены, и о том, сколько их будет поставлено
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Президент США Джо Байден сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что США предоставят небольшое количество ракет дальнего радиуса действия ATACMS для помощи в войне с Россией.
Об этом сообщает NBC News.
Три американских чиновника и представитель Конгресса, знакомые с ходом обсуждения, не сообщили, когда будут поставлены ракеты и когда будет сделано публичное заявление.
В течение нескольких месяцев Украина просила предоставить ей ракеты ATACMS, которые позволят наносить удары по целям на расстоянии около 180 км, поражая линии снабжения, железные дороги и пункты управления за линией российского фронта.
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Представители Пентагона заявили, что США не располагают большими запасами ATACMS, которые имеют большую боевую нагрузку, чем традиционная артиллерия, чтобы предоставить их Украине.
Кроме того, некоторые в Вашингтоне выступают против поставок ракет, опасаясь, что это приведет к расширению войны с Россией.
По словам представителя Конгресса, до сих пор ведутся споры о типе ракет, которые будут отправлены, и о том, сколько их будет поставлено в Украину. Они добавили, что страны Восточной Европы уже передали Украине значительную часть своих запасов оружия.
По данным издания The Washington Post, Белый дом намерен передать Украине ракеты ATACMS, вооруженные кассетными бомбами, а не одной боеголовкой.
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