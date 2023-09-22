Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибшие и раненые
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине, по предварительной информации есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.
"Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации есть погибшие и раненые", - написал Лунин.
Он также добавил, что на месте работают все соответствующие службы.
Подробности обещают позже.
Напомним, что в ряде областей Украины вечером 22 сентября была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о полете крылатой ракеты РФ в направлении Кременчуга.
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