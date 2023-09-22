Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибшие и раненые

Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине, по предварительной информации есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

"Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации есть погибшие и раненые", - написал Лунин.

Он также добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

Подробности обещают позже.

Напомним, что в ряде областей Украины вечером 22 сентября была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о полете крылатой ракеты РФ в направлении Кременчуга.