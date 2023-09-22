  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибшие и раненые
В тренде

Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибшие и раненые

Общие новости
(1 голосов)

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Российская ракета попала в гражданский объект Кременчуга, есть погибшие и раненые

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия ударила ракетами по Кременчугу на Полтавщине, по предварительной информации есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в Telegram.

"Враг нанес ракетные удары по Кременчугу. Одну ракету сбили силы ПВО. К сожалению, есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации есть погибшие и раненые", - написал Лунин.

Он также добавил, что на месте работают все соответствующие службы.

Подробности обещают позже.

Напомним, что в ряде областей Украины вечером 22 сентября была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы предупреждали о полете крылатой ракеты РФ в направлении Кременчуга.

По теме
yellow-arrow
Байден пообещал Зеленскому предоставить небольшое количество ракет ATACMS, - СМИ
yellow-arrow
УАФ не ведет проверку судьи, которого в 2018 вывели из Дома футбола в наручниках
yellow-arrow
Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде