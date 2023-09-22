Канада выделила полмиллиарда долларов помощи Украине и подключится к обучению пилотов на F-16
Канада продолжает помогать Украине
president.gov.ua
Канада сегодня, 22 сентября, объявила о предоставлении долгосрочной помощи Украине на сумму 482,6 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы правительства Канады Джастина Трюдо.
Отмечается, что эта помощь рассчитана на три года.
Трюдо заявил, что часть денег будет потрачена на создание 50 бронемашин и 50 санитарных машин.
Также Канада направит своих инструкторов и техников для обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
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Ранее СМИ сообщали, что федеральное правительство объявит о дополнительной военной помощи Украине в размере 650 миллионов долларов (482,6 млн долларов США) в течение следующих нескольких лет.
В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.
Напомним, что сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.
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