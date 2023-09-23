Премьер Польши Моравецкий: Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что хочет сказать президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков, как это сделал недавно во время выступления в ООН.

Моравецкий во время встречи в Свиднике отметил, что в Украине идет война за безопасность Европы, передает Польское радіо .

"Мы это знаем, и мы помогаем, отправляя оружие, организуя отправку оружия, потому что сейчас мы вооружаемся, прежде всего. Хаб в Ряшеве, этот специальный логистический центр, работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", – заверил он.

"Но я также хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН, поляки никогда этого не позволят. И защита польского доброго имени – это не только моя обязанность и честь, мы будем защищать все наши аргументы в текущем геополитическом контексте, и мы знаем, как эти аргументы должны быть сформированы", - сказал Моравецкий.

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия объявила о прекращении действия ограничительных мер по экспорту украинского зерна и других продовольственных товаров в ЕС. Позже о введении собственных запретов заявили власти Польши, Венгрии и Словакии. Польша внесла в список запрещенных помимо пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы крупы и муку. Венгрия расширила запрет до 24 товарных позиций.

Зеленский на Генеральной ассамблее ООН во вторник отметил, что ему тревожно видеть, как "некоторые в Европе играют в солидарность в политическом театре", превращая поставки зерна в триллер, на самом деле помогая "подготовить сцену для московского актера".

Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, которым обвинила эти страны в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.