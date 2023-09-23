Детектор лжи для арбитров УПЛ, будущее Мудрика, новый тренер Бундестим, пролонгация Хави. Главные новости за 22.09
Самые интересные новости за 22 сентября, которые вы могли пропустить
Фото: пресслужби ФК "Челсі"
Детектор лжи для арбитров УПЛ станет реальностью?
Президент "Вереса" Иван Надеин поделился подробностями встречи владельцев клубов УПЛ. Ключевой акцент будем сделан на открытость арбитров, потому что сегодня этот процесс максимально закрыт. В планах: сделать прозрачным процесс жеребьевки при назначении судей, организовать комментарии арбитров после матчей, ввести детектор лжи для рефери.
Хави продлил контракт с "Барселоной"
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес продлил контракт с клубом. Новое соглашение будет действовать до 20 июня 2025 года. Также в контракте предусмотрено возможное продолжение сотрудничества на тех же условиях до лета 2026 года. Согласно информации инсайдеров, зарплата Хави увеличится ориентировочно вдвое по сравнению с предыдущим контрактом.
Челси может отдать Мудрика в аренду уже в январе
В Европе есть много команд, которые хотели бы арендовать Михаила хотя бы до конца сезона. Напомним, что "Челси" купил Мудрика у "Шахтера" в январе за 70+30 млн евро. В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 4 матчах АПЛ и суммарно провел на поле 130 минут. Экс-форвард сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Стэн Коллимор считаю "Боруссию Дортмунд" идеальным клубом для аренды Мудрика.
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Матч Заря – Шахтер перенесен. УПЛ утвердила даты и время начала поединков 10-го тура
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 10-го тура текущего сезона. Матчи будут сыграны 6-7-8 октября. Поединок "Заря" – "Шахтер" был перенесен, его дата будет определена позднее.
Де Хеа думает о завершении карьеры
Экс-голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа рассматривает вариант с окончанием карьеры. Прошлым летом он отклонил сразу несколько предложений по продолжению карьеры. У него были варианты продолжить карьеру в Саудовской Аравии, однако для испанца деньги не являются основной мотивацией. Если Де Хеа не получит роль "первого номера" в большом клубе, то вариант с бутсами на гвозде станет реальным. Сейчас Давид – без команды.
Юлиан Нагельсманн возглавил сборную Германии
Немецкий футбольный союз официально объявил о подписании контракта с Юлианом Нагельсманном. Контракт с 36-летним тренером рассчитан до 31 июля 2024 года. Юлиан будет руководить сборной Германии до окончания домашнего Евро-2024. Менеджер будет зарабатывать 4 миллиона евро в год. "Бавария" согласилась расторгнуть контракт с Нагельсманном без компенсации со стороны немецкого футбольного союза.
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