Две больших "шишки". Буданов рассказал, кто сильно пострадал от удара по штабу ЧФ в Севастополе

Вчерашняя атака Украины на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе унесла жизни девяти человек, еще 16 получили ранения. Среди них среди этого перечня есть и российские генералы. Как сообщает Голос Америки, эту информацию им предоставил глава украинской разведки Кирилл Буданов.

“Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник (Александр) Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант (Олег) Цеков находится без сознания. Количество пострадавших обычных военнослужащих, не являющихся работниками штаба, еще устанавливается. Это военные, которые несут службу, охрана, и так далее — они не входят в перечень, который я вам озвучил”, — сказал Буданов.

В то же время Буданов не подтвердил слухи о гибели командующего ЧФ РФ адмирала Виктора Соколова. Такой информации в ГУР пока нет.

Отметим, что Александр Романчук является командующим группировкой сил России на Запорожском направлении. Звание генерал-полковника он получил в 2023 году. Генерал-лейтенант Олег Цеков – командир 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

"Понятно, что агентурные источники – одни из основных", - ответил Буданов после вопроса, играли ли какую-либо роль в планировании операции местные жители.

Однако глава ГУР решил не отвечать на вопрос, были ли применены для удара ракеты западного производства.