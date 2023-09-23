Число ликвидированных россиян перевалило за 275 тысяч. Генштаб подытожил данные потерь оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны Украины ликвидировали еще 510 россиян. Общее количество убитых захватчиков перевалило за 275 тысяч.

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Кроме этого было уничтожено 106 единиц вражеской техники, в том числе 33 артиллерийские системы.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом: