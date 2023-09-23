Число ликвидированных россиян перевалило за 275 тысяч. Генштаб подытожил данные потерь оккупантов
Более ста единиц уничтоженной техники за сутки
БМП, ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны Украины ликвидировали еще 510 россиян. Общее количество убитых захватчиков перевалило за 275 тысяч.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Кроме этого было уничтожено 106 единиц вражеской техники, в том числе 33 артиллерийские системы.
В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 275 460 (+510 за прошедшие сутки) человек,
- танков ‒ 4655 (+11) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8912 (+21) ед,
- артиллерийских систем – 6210 (+33) ед,
- РСЗО – 789 (+4) ед,
- средств ПВО ‒ 530 (+2) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8),
- крылатых ракет ‒ 1518 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8716 (+26) ед,
- специальной техники – 912 (+0).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Генштаб ЗСУ
Популярное сейчас
- Премьер Польши Моравецкий: Хочу сказать Зеленскому, чтобы он больше никогда не обижал поляков
- Словно ежик в тумане. Роналду забил необычный гол за Аль-Наср – ВИДЕО
- Матч Заря – Шахтер перенесен. УПЛ утвердила даты и время начала поединков 10-го тура
- Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину, переписал на бывшую жену коллекцию картин почти на 1 млрд долларов
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн