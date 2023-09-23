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Число ликвидированных россиян перевалило за 275 тысяч. Генштаб подытожил данные потерь оккупантов

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Более ста единиц уничтоженной техники за сутки

Число ликвидированных россиян перевалило за 275 тысяч. Генштаб подытожил данные потерь оккупантов

БМП, ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны Украины ликвидировали еще 510 россиян. Общее количество убитых захватчиков перевалило за 275 тысяч.

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Кроме этого было уничтожено 106 единиц вражеской техники, в том числе 33 артиллерийские системы.

В целом потери оккупантов с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 275 460 (+510 за прошедшие сутки) человек,
  • танков ‒ 4655 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8912 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 6210 (+33) ед,
  • РСЗО – 789 (+4) ед,
  • средств ПВО ‒ 530 (+2) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4867 (+8),
  • крылатых ракет ‒ 1518 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8716 (+26) ед,
  • специальной техники – 912 (+0).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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