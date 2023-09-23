Уничтожено 14 БПЛА "Shahed" - Воздушные силы отчитались о работе ночью
Россияне били по Запорожской и Днепропетровской областях
фото из свободных источников
Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что ночью 23 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления:
"Направление удара – Запорожье, Днепропетровщина. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 14 "шахедов".
Держим небо! Итого к победе!”, – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.
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