  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Уничтожено 14 БПЛА "Shahed" - Воздушные силы отчитались о работе ночью
В тренде

Уничтожено 14 БПЛА "Shahed" - Воздушные силы отчитались о работе ночью

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Россияне били по Запорожской и Днепропетровской областях

Уничтожено 14 БПЛА "Shahed" - Воздушные силы отчитались о работе ночью

фото из свободных источников

Новина українською

Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что ночью 23 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину 15-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с юго-восточного направления:

"Направление удара – Запорожье, Днепропетровщина. Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 14 "шахедов".

Держим небо! Итого к победе!”, – говорится в сообщении Воздушных Сил ВСУ.

По теме
yellow-arrow
Украинский борец Фильчаков отказался делать фото с россиянином на чемпионате мира 2023
yellow-arrow
Число ликвидированных россиян перевалило за 275 тысяч. Генштаб подытожил данные потерь оккупантов
yellow-arrow
Две больших "шишки". Буданов рассказал, кто сильно пострадал от удара по штабу ЧФ в Севастополе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: дрон-камикадзе война с россией БПЛА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде