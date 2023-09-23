Украинский борец Фильчаков отказался делать фото с россиянином на чемпионате мира 2023
Принципиальная позиция украинского спорта
Суспільне
Украинский спортсмен,
"Фильчаков заявил журналистам, что сегодня в Украине от рук путинских убийц погибают невинные дети, женщины, пожилые люди. Под обстрелом уничтожены целые кварталы, школы, больницы, спортивные учреждения. Дом его родителей в Балаклее, откуда он родом, разрушен. Дом его жены тоже.
На вопросы журналистов на русском, украинец начал отвечать на родном языке и репортеры убрались прочь" – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сборная Украины по волейболу
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