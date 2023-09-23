Украинский борец Фильчаков отказался делать фото с россиянином на чемпионате мира 2023

Украинский спортсмен, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Ярослав Фильчаков отказался делать фото с россиянином ауэсом гонибовым во время церемонии награждения в сербском Белграде. Об этом сообщает федерация ГРБ Украины:

"Фильчаков заявил журналистам, что сегодня в Украине от рук путинских убийц погибают невинные дети, женщины, пожилые люди. Под обстрелом уничтожены целые кварталы, школы, больницы, спортивные учреждения. Дом его родителей в Балаклее, откуда он родом, разрушен. Дом его жены тоже.

На вопросы журналистов на русском, украинец начал отвечать на родном языке и репортеры убрались прочь" – говорится в сообщении.