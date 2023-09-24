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Силы обороны ликвидировали еще почти четыре сотни оккупантов. Генштаб подытожил данные о потерях россиян

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Более двух десятков уничтоженных артиллерийских систем

Силы обороны ликвидировали еще почти четыре сотни оккупантов. Генштаб подытожил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

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Украинские Силы обороны ликвидировали еще 390 человек. Кроме этого отечественными защитниками были уничтожены 74 единицы техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 275 850 (+390 за минувшие сутки) человек,
  • танков ‒ 4662 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 8914 (+2) ед,
  • артиллерийских систем – 6233 (+23) ед,
  • РСЗО – 789 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 531 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21),
  • крылатых ракет ‒ 1518 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18) ед,
  • специальной техники – 914 (+2).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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