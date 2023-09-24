Силы обороны ликвидировали еще почти четыре сотни оккупантов. Генштаб подытожил данные о потерях россиян
Более двух десятков уничтоженных артиллерийских систем
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
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Украинские Силы обороны ликвидировали еще 390 человек. Кроме этого отечественными защитниками были уничтожены 74 единицы техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 275 850 (+390 за минувшие сутки) человек,
- танков ‒ 4662 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 8914 (+2) ед,
- артиллерийских систем – 6233 (+23) ед,
- РСЗО – 789 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 531 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4888 (+21),
- крылатых ракет ‒ 1518 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 20 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8734 (+18) ед,
- специальной техники – 914 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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