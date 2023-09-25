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Ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов и 14 ракет. Серьезные повреждения получила припортовая инфраструктура

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Всего, во время ночной атаки, зафиксировано 33 средства воздушного нападения

Ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов и 14 ракет. Серьезные повреждения получила припортовая инфраструктура

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Пуски "шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск -рф), "Калибров" - с малого ракетного корабля и подводной лодки из акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" - из района Севастополя.
Всего, во время ночной атаки, зафиксировано 33 средства воздушного нападения:

  • 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";
  • 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";
  • 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131".

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено:

  • 11 крылатых ракет "Калибр";
  • 19 ударных БпЛА "Shahed-136/131"


К сожалению, враг коварно попал в припортовую инфраструктуру. Существенные повреждения получил морской вокзал в Одессе, в здании привокзальной гостиницы, которая уже несколько лет не функционирует, вспыхнул пожар. Пожарные оперативно его ликвидировали. "Ониксами" разрушены зернохранилища. Но люди не пострадали.

В результате падения обломков в ходе боевой работы, повреждения и возгорания получили складские здания одного из предприятий и частный дом в пригороде Одессы. Также возгоралась трава на открытых территориях. Пожары ликвидированы. Взрывными волнами в нескольких домах выбиты стекла, одна гражданская женщина травмирована, ей оказана медицинская помощь.

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В статье: война с россией
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