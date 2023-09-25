  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Продолжаем уничтожать артиллерию врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
В тренде

Продолжаем уничтожать артиллерию врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

За воскресенье было ликвидировано еще 420 оккупантов

Продолжаем уничтожать артиллерию врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

The New York Times

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 25.09.23.
За воскресенье, 24 сентября, было ликвидировано еще 420 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 276270 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 72 единицы техники и вооружения. В частности, добавилась 27 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4667 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 8927 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 6260 (+27) ед,
  • РСЗО - 791 (+2) ед,
  • средства ПВО - 533 (+2) ед,
  • самолетов - 315 (0) ед,
  • вертолетов - 316 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4895 (+7) ед,
  • крылатые ракеты - 1518 (0) ед,
  • корабли /катера - 20 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8746 (+12) ед,
  • специальная техника - 918 (+4) ед.
По теме
yellow-arrow
Ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов и 14 ракет. Серьезные повреждения получила припортовая инфраструктура
yellow-arrow
Алиев: У меня нет отца после его слов, что русские пришли убивать бандеровцев и фашистов
yellow-arrow
Видеодайджест за 578-й день войны от Генштаба ВСУ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде