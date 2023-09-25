Продолжаем уничтожать артиллерию врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
За воскресенье было ликвидировано еще 420 оккупантов
The New York Times
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 25.09.23.
За воскресенье, 24 сентября, было ликвидировано еще 420 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 276270 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 72 единицы техники и вооружения. В частности, добавилась 27 единиц артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 4667 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 8927 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 6260 (+27) ед,
- РСЗО - 791 (+2) ед,
- средства ПВО - 533 (+2) ед,
- самолетов - 315 (0) ед,
- вертолетов - 316 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 4895 (+7) ед,
- крылатые ракеты - 1518 (0) ед,
- корабли /катера - 20 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8746 (+12) ед,
- специальная техника - 918 (+4) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
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