Продолжаем уничтожать артиллерию врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 25.09.23.

За воскресенье, 24 сентября, было ликвидировано еще 420 оккупантов, таким образом потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 276270 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 72 единицы техники и вооружения. В частности, добавилась 27 единиц артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: