Путин дал Шойгу срок в один месяц, чтобы остановить контрнаступление ВСУ - Источник
В Кремле недовольны Министром обороны
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Российский диктатор Владимир Путин, предположительно, отдал приказ главе Минобороны РФ Сергею Шойгу остановить контрнаступление украинских сил до начала октября.
"Инсайдерский источник в Кремле заявил, что Путин, как сообщается, дал министру обороны России Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на линии фронта, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу", - говорится в сообщении.
В то же время в Институте изучения войны отмечают, что заявление инсайдера может свидетельствовать о том, что российское военное командование, возможно, отдает приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже если это будет стоить больших потерь для российского военного потенциала.
Кроме этого, в отчете ISW напоминают, что Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня. О нем он говорил в контексте двух моментов - якобы украинские силы не достигнут значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и что украинские войска понесут большие потери личного состава и западной военной техники.
"Путин и Кремль представляют российские оборонительные операции как большую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне общего отсутствия успехов россиян на других участках фронта", - говорится в отчете.
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