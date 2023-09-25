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Украинская пара фигуристов-призеров Гран-при проигнорировала попытки россиян обняться на пьедестале

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Украинская пара завоевала серебро, уроженцы страны-террористки – золото

Украинская пара фигуристов-призеров Гран-при проигнорировала попытки россиян обняться на пьедестале

Фото - twitter

UA-Футбол
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В Будапеште состоялось юниорское Гран-при по фигурному катанию, призерами которого стали украинская пара Виолетта Серова и Иван Хобта. Украинская пара завоевала серебро.

Золото досталось спортсменам, представляющим Грузию. Но на самом деле они уроженцы страны-террористки россии. Это Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Первая происходит из Владимира, второй – из Москвы. За Грузию они выступают с 2020-го и 2019-го года соответственно. Известно, что пара тренируется и готовится к соревнованиям именно на россии.

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Во время награждения грузинские россияне подошли к бронзовым призерам из Канады, поздравив их объятиями. То же самое они пытались осуществить и в отношении украинской пары, но Серова и Хобта не ответили на жест "замаскированных" под грузин россиян.

Напомним, что ранее делать фото с россиянами отказался бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Ярослав Фильчаков.

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В статье: фигурное катание
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