В Будапеште состоялось юниорское Гран-при по фигурному катанию, призерами которого стали украинская пара Виолетта Серова и Иван Хобта. Украинская пара завоевала серебро.

???? Final results for the Junior Pairs’ event at the ISU Junior Grand Prix of Figure Skating in Budapest, ????????



???? Metelkina / Berulava

???? Sierra / Khobta

???? Ariano Kent / Laliberte Laurent



???? https://t.co/hBThf71s5p#FigureSkating #JGPFigure pic.twitter.com/UX95sbwIUZ — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) September 22, 2023

Золото досталось спортсменам, представляющим Грузию. Но на самом деле они уроженцы страны-террористки россии. Это Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Первая происходит из Владимира, второй – из Москвы. За Грузию они выступают с 2020-го и 2019-го года соответственно. Известно, что пара тренируется и готовится к соревнованиям именно на россии.

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Во время награждения грузинские россияне подошли к бронзовым призерам из Канады, поздравив их объятиями. То же самое они пытались осуществить и в отношении украинской пары, но Серова и Хобта не ответили на жест "замаскированных" под грузин россиян.

Напомним, что ранее делать фото с россиянами отказался бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе Ярослав Фильчаков.