Аэродром в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка - Источник

На аэродроме "Халино" в российском Курске взорвался беспилотник. В результате чего есть ликвидированные и пострадавшие среди руководства авиационного полка врага. Как стало известно, под атаку дрона попал аэродром "Халино", который расположен в 7 км от центра Курска. Свое название он получил из-за одноименного поселка, который расположен неподалеку.

Отметим, что на аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого есть самолеты россиян Су-30СМ. Сначала "тревожные" новости с аэродрома в Курске начали писать российские Телеграмм-каналы, связанные с авиацией. Зато российские власти традиционно замалчивают событие.

Сообщается, что россияне перехватили силами РЭБ "украинский БПЛА" рядом с аэродромом, и далее дрон якобы был "безопасно приземлен" на взлетно-посадочной полосе. После этого осмотреть "птичку" и сфотографироваться приехало руководство авиаполка и офицеры ФСБ.

"Когда делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", - рассказал собеседник.



В результате чего с места происшествия еще в течение длительного времени вывозили убитых и раненых. В частности, по данным источников, при взрыве были убиты или получили ранения:

командир 14 авиаполка;

один из его заместителей;

группа офицеров-авиаторов;

представитель военной контрразведки ФСБ;

работники аэродрома.

Напомним, что этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. В результате нового "хлопка" есть попадание в местное здание МВД. Кроме того, источник отметил, что атаки на Курск продолжаются.

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В частности, вчера там также было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города, а еще под атаку попал нефтеперерабатывающий завод возле местного аэродрома.