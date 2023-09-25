Аэродром в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка - Источник
Как стало известно, под атаку дрона попал аэродром Халино, который расположен в 7 км от центра Курска
рос змі
На аэродроме "Халино" в российском Курске взорвался беспилотник. В результате чего есть ликвидированные и пострадавшие среди руководства авиационного полка врага. Как стало известно, под атаку дрона попал аэродром "Халино", который расположен в 7 км от центра Курска. Свое название он получил из-за одноименного поселка, который расположен неподалеку.
Отметим, что на аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого есть самолеты россиян Су-30СМ. Сначала "тревожные" новости с аэродрома в Курске начали писать российские Телеграмм-каналы, связанные с авиацией. Зато российские власти традиционно замалчивают событие.
Сообщается, что россияне перехватили силами РЭБ "украинский БПЛА" рядом с аэродромом, и далее дрон якобы был "безопасно приземлен" на взлетно-посадочной полосе. После этого осмотреть "птичку" и сфотографироваться приехало руководство авиаполка и офицеры ФСБ.
"Когда делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", - рассказал собеседник.
В результате чего с места происшествия еще в течение длительного времени вывозили убитых и раненых. В частности, по данным источников, при взрыве были убиты или получили ранения:
- командир 14 авиаполка;
- один из его заместителей;
- группа офицеров-авиаторов;
- представитель военной контрразведки ФСБ;
- работники аэродрома.
Напомним, что этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. В результате нового "хлопка" есть попадание в местное здание МВД. Кроме того, источник отметил, что атаки на Курск продолжаются.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В частности, вчера там также было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города, а еще под атаку попал нефтеперерабатывающий завод возле местного аэродрома.
Популярное сейчас
- СМИ: Работникам Александрии четыре месяца не платят зарплату
- Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
- Подвиг Трубина, дебют Русина, успех Максимова, первое поражение Реала. Главные новости за 24 сентября
- "А видите, как сегодня бомбят Россию? Туда-сюда летают", - Лукашенко озаботился, как обезопаситься от беспилотников
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО