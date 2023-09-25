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Аэродром в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка - Источник

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Как стало известно, под атаку дрона попал аэродром Халино, который расположен в 7 км от центра Курска

Аэродром в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка - Источник

рос змі

UA-Футбол
Новина українською

На аэродроме "Халино" в российском Курске взорвался беспилотник. В результате чего есть ликвидированные и пострадавшие среди руководства авиационного полка врага. Как стало известно, под атаку дрона попал аэродром "Халино", который расположен в 7 км от центра Курска. Свое название он получил из-за одноименного поселка, который расположен неподалеку.

Отметим, что на аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого есть самолеты россиян Су-30СМ. Сначала "тревожные" новости с аэродрома в Курске начали писать российские Телеграмм-каналы, связанные с авиацией. Зато российские власти традиционно замалчивают событие.

Сообщается, что россияне перехватили силами РЭБ "украинский БПЛА" рядом с аэродромом, и далее дрон якобы был "безопасно приземлен" на взлетно-посадочной полосе. После этого осмотреть "птичку" и сфотографироваться приехало руководство авиаполка и офицеры ФСБ.

"Когда делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", - рассказал собеседник.


В результате чего с места происшествия еще в течение длительного времени вывозили убитых и раненых. В частности, по данным источников, при взрыве были убиты или получили ранения:

  • командир 14 авиаполка;
  • один из его заместителей;
  • группа офицеров-авиаторов;
  • представитель военной контрразведки ФСБ;
  • работники аэродрома.

Напомним, что этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. В результате нового "хлопка" есть попадание в местное здание МВД. Кроме того, источник отметил, что атаки на Курск продолжаются.

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В частности, вчера там также было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города, а еще под атаку попал нефтеперерабатывающий завод возле местного аэродрома.

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В статье: война с россией
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Источник:
rbc

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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.09.2023 в 12:44
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