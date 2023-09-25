Костюк теряет, Ястремская возвращается в топ-100. Изменение позиций украинских теннисисток в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам предыдущей игровой недели.

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина - она сохранила 24-ю позицию в рейтинге. Свитолина взяла паузу в выступлениях после US Open, однако ей не надо защищать очки, ведь она пропустила вторую половину прошлого сезона.

Ангелина Калинина тоже сохранила свое место в рейтинге (28). Третьей ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая, впрочем, потеряла три позиции и теперь занимает 45-е место.

Екатерина Байндль и Леся Цуренко, которая еще не выступала после US Open, тоже потеряли несколько позиций. Цуренко опустилась с 46-го места на 50-е, Байндль - с 86-го на 88-е.

Зато Даяна Ястремская улучшила свое положение на две ступеньки и вернулась в топ-100 впервые с февраля 2023 года.

Еще двумя представительницами Украины в топ-200 остаются Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Первая по итогам недели потеряла шесть позиций, вторая - поднялась в рейтинге на шесть ступенек.

В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений: чемпионка Гвадалахары Мария Саккари поднялась на шестую строчку, а Каролин Гарсия вернулась в топ-10. Зато ухудшились позиции чешек Маркеты Вондроушовой и Каролины Муховой.

Топ-10 и позиции украинок

Арина Сабаленка - 9266 очков

Ига Швьонтек (Польша) - 8195

Коко Гофф (США) - 6165

Джессика Пегула (США) - 5755

Елена Рыбакина (Казахстан) - 5665

Мария Саккари (Греция) - 4360 (+3)

Онс Жабер (Тунис) - 3875

Маркета Вондроушова (Чехия) - 3830 (-2)

Каролина Мухова (Чехия) - 3765 (-1)

Каролин Гарсия (Франция) - 3335 (+1)