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Костюк теряет, Ястремская возвращается в топ-100. Изменение позиций украинских теннисисток в обновленном рейтинге WTA

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Потеря позиций Костюк, возвращение Ястремской в топ-100 и другие изменения в рейтинге

Костюк теряет, Ястремская возвращается в топ-100. Изменение позиций украинских теннисисток в обновленном рейтинге WTA

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила мировой рейтинг по итогам предыдущей игровой недели.

Первой ракеткой Украины остается Элина Свитолина - она сохранила 24-ю позицию в рейтинге. Свитолина взяла паузу в выступлениях после US Open, однако ей не надо защищать очки, ведь она пропустила вторую половину прошлого сезона.

Ангелина Калинина тоже сохранила свое место в рейтинге (28). Третьей ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая, впрочем, потеряла три позиции и теперь занимает 45-е место.

Екатерина Байндль и Леся Цуренко, которая еще не выступала после US Open, тоже потеряли несколько позиций. Цуренко опустилась с 46-го места на 50-е, Байндль - с 86-го на 88-е.

Зато Даяна Ястремская улучшила свое положение на две ступеньки и вернулась в топ-100 впервые с февраля 2023 года.

Еще двумя представительницами Украины в топ-200 остаются Дарья Снигур и Катарина Завацкая. Первая по итогам недели потеряла шесть позиций, вторая - поднялась в рейтинге на шесть ступенек.

В топ-10 рейтинга произошло несколько изменений: чемпионка Гвадалахары Мария Саккари поднялась на шестую строчку, а Каролин Гарсия вернулась в топ-10. Зато ухудшились позиции чешек Маркеты Вондроушовой и Каролины Муховой.

Топ-10 и позиции украинок

  • Арина Сабаленка - 9266 очков
  • Ига Швьонтек (Польша) - 8195
  • Коко Гофф (США) - 6165
  • Джессика Пегула (США) - 5755
  • Елена Рыбакина (Казахстан) - 5665
  • Мария Саккари (Греция) - 4360 (+3)
  • Онс Жабер (Тунис) - 3875
  • Маркета Вондроушова (Чехия) - 3830 (-2)
  • Каролина Мухова (Чехия) - 3765 (-1)
  • Каролин Гарсия (Франция) - 3335 (+1)

  • 24. Элина Свитолина (Украина) - 1809
  • 28. Ангелина Калинина (Украина) - 1572
  • 45. Марта Костюк (Украина) - 1200 (-3)
  • 50. Леся Цуренко (Украина) - 1152 (-4)
  • 88. Екатерина Байндль (Украина) - 776 (-2)
  • 100. Даяна Ястремская (Украина) - 707 (+2)
  • 158. Дарья Снигур (Украина) - 490 (-6)
  • 188. Катарина Завацкая (Украина) - 392 (+6)
  • 203. Юлия Стародубцева (Украина) - 359 (+3)
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В статье: Элина Свитолина Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина
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Источник:
suspilne

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