Цыганык, Горбунов и другие пришли на заседание суда по делу Коломойского
Изменят ли меру пресечения?
Фото: Радіо Свобода
Сегодня, 25 сентября, в Киеве проходит заседание по поводу апелляции Игоря Коломойского, который получил уже три подозрения.
Судьи будут рассматривать жалобу бизнесмена на избрание ему меры пресечения. Напомним, суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 509 млн грн. Речь идет о деле по легализации более полумиллиарда гривен ПриватБанка.
Журналистам он сказал, что ждет от суда "справедливости" и добавил, что держат в "нормальных условиях".
В зал заседания пришел работник 1+1 Media Игорь Цыганык. Вместе с ним также прибыли Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, экс-министр и продюсер 1+1 Александр Ткаченко и другие.
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