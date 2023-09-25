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Во время удара по штабу Черноморского флота в Севастополе ликвидирован командующий ЧФ РФ адмирал Соколов

Общие новости
(1 голосов)

ССО дополняет результаты успешных спецопераций

Во время удара по штабу Черноморского флота в Севастополе ликвидирован командующий ЧФ РФ адмирал Соколов

вільні джерела

UA-Футбол
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Обновлена информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и штаба ЧФ РФ.

Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК во время удара по нему. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

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После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.09.2023 в 14:47
Відкрили рахунок в адміралах: 1:0)))
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.09.2023 в 14:38
Гарно зайшло
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