Во время удара по штабу Черноморского флота в Севастополе ликвидирован командующий ЧФ РФ адмирал Соколов
ССО дополняет результаты успешных спецопераций
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Обновлена информация по потерям противника в результате проведения спецоперации ССО по уничтожению БДК "Минск" и штаба ЧФ РФ.
Учитывая факт, что БДК "Минск" должен был на следующий день выйти на боевое дежурство, личный состав присутствовал на БДК во время удара по нему. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.
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После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ Соколов. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению.
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Источник:Сили Спеціальних Операцій
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