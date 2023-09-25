Зеленский подтвердил, что американские танки Abrams уже в Украине

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что американские Abrams уже прибыли на территорию Украины. Идет подготовка к усилению бригад этими танками.

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"Хорошие новости от министра обороны Украины Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - написал Зеленский по итогам ежедневного совещания.

Напомним, что еще 25 января американский лидер Джо Байден заявил, что США передадут Украине свои танки Abrams до конца этого года. Следует отметить, что речь идет о танках Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Как объясняли в Пентагоне, это ускорит поставки танков.

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