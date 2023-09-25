Россия планировала устроить в Украине массовый голод
Это происходило в три этапа
Дніпропетровська ОДА
РФ умышленно пыталась спровоировать массовый голод в Украине, используя его как оружие в полномасштабной войне. Это происходило в три этапа, начиная с 24 февраля 2022 года, когда украинские города были в окружении, а поставки продовольствия – прекращены.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Об этом говорится в досье о военных преступлениях страны-агрессора. Соответствующий документ юристы-правозащитники компании Global Rights Compliance, сотрудничающей с генпрокурором Украины, собираются передать в Международный уголовный суд.
- Города были осаждены, поставки продовольствия прекратились.
- Оккупанты пытались уничтожить запасы продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.
- Попытки РФ предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания. В конце июля и начале августа было уничтожено 270 тыс. тонн продовольствия.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:theguardian
Популярное сейчас
- Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
- Бавария готова заплатить рекордную сумму за футболиста Барселоны
- Путин дал Шойгу срок в один месяц, чтобы остановить контрнаступление ВСУ - Источник
- Абрамович за несколько недель до вторжения РФ в Украину, переписал на бывшую жену коллекцию картин почти на 1 млрд долларов
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн