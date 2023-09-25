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Россия планировала устроить в Украине массовый голод

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Это происходило в три этапа

Россия планировала устроить в Украине массовый голод

Дніпропетровська ОДА

UA-Футбол
Новина українською

РФ умышленно пыталась спровоировать массовый голод в Украине, используя его как оружие в полномасштабной войне. Это происходило в три этапа, начиная с 24 февраля 2022 года, когда украинские города были в окружении, а поставки продовольствия – прекращены.

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Об этом говорится в досье о военных преступлениях страны-агрессора. Соответствующий документ юристы-правозащитники компании Global Rights Compliance, сотрудничающей с генпрокурором Украины, собираются передать в Международный уголовный суд.

  • Города были осаждены, поставки продовольствия прекратились.
  • Оккупанты пытались уничтожить запасы продовольствия и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий.
  • Попытки РФ предотвратить или ограничить экспорт украинских продуктов питания. В конце июля и начале августа было уничтожено 270 тыс. тонн продовольствия.
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В статье: война с россией
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Источник:
theguardian

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