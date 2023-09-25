Россия планировала устроить в Украине массовый голод

РФ умышленно пыталась спровоировать массовый голод в Украине, используя его как оружие в полномасштабной войне. Это происходило в три этапа, начиная с 24 февраля 2022 года, когда украинские города были в окружении, а поставки продовольствия – прекращены.

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Об этом говорится в досье о военных преступлениях страны-агрессора. Соответствующий документ юристы-правозащитники компании Global Rights Compliance, сотрудничающей с генпрокурором Украины, собираются передать в Международный уголовный суд.