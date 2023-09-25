Цыганык, Мосейчук и другие сотрудники 1+1 media готовы взять Коломойского на поруки

Сегодня, 25 сентября, в Киеве проходило заседание по поводу апелляции Игоря Коломойского, который получил уже три подозрения.

Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн.

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Апелляцию защита может подать до 7 октября.

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Отдельно отметим, что в зале заседания пришел работник 1+1 Media Игорь Цыганык. Вместе с ним также прибыли Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, экс-министр и продюсер холдинга Александр Ткаченко и другие.

При этом Наталья Мосейчук отметила, что Коломойского готовы поддержать и взять на поруки целый ряд работников холдинга, включая ее и Игоря Цыганыка.

Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.