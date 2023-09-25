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Цыганык, Мосейчук и другие сотрудники 1+1 media готовы взять Коломойского на поруки

Общие новости
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(1 голосов)

Об этом заявила сама Наталья Мосейчук

Цыганык, Мосейчук и другие сотрудники 1+1 media готовы взять Коломойского на поруки

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Новина українською

Сегодня, 25 сентября, в Киеве проходило заседание по поводу апелляции Игоря Коломойского, который получил уже три подозрения.

Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн.

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Апелляцию защита может подать до 7 октября.

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Отдельно отметим, что в зале заседания пришел работник 1+1 Media Игорь Цыганык. Вместе с ним также прибыли Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, экс-министр и продюсер холдинга Александр Ткаченко и другие.

При этом Наталья Мосейчук отметила, что Коломойского готовы поддержать и взять на поруки целый ряд работников холдинга, включая ее и Игоря Цыганыка.

Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем.

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В статье: Игорь Коломойский Игорь Цыганык
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Источник:
Радіо Свобода

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Комментарии (8)
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shura73 (угледар)
25.09.2023 в 17:27
все ....собрались.за хозяина готовы удавиться
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0
0
Niva Vinnitsa
25.09.2023 в 16:56
Мафія Безсмертна ))
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0
0
Грязный Гаррик (C)
25.09.2023 в 16:53
Пропагандисты решили взять всё в свои руки??!
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0
0
Не люблю футбол (Хорол)
25.09.2023 в 16:53
Босса закрили,хто ж тепер буде зарплати платити.Циганик,у воєнкомат іди,а то сидиш на ворованих грошах
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0
0
Не люблю футбол (Хорол)
25.09.2023 в 16:50
Во гниди продажні.Скільки він вам платить?
Ответить
+1
0
Sandra777 (Львів)
25.09.2023 в 16:40
І поті мені будуть говорити що вони не продажні морди.вони по 20 років на ЗП в бині і говорять що вигідно йому
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+1
0
avatar
ukrop68 (Львів)
25.09.2023 в 16:37
Ублюдочні тварини!
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.09.2023 в 16:31
Це все, що треба знати про шоу-вибори 2019...Бабло не пахне...
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+1
0

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