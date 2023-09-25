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Силы обороны взяли в плен бывшего мэра и депутата города РФ

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Ранее Алексей Третьяков был мэром города Чайковский Пермского края

Силы обороны взяли в плен бывшего мэра и депутата города РФ

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Вблизи Клещеевки в Донецкой области Силы обороны взяли в плен бывшего мэра российского города Чайковский Пермского края Алексея Третьякова.

Об этом сообщает ГПСУ.

На обнародованном видео Третьяков отмечает, что дает согласие на съемку и дает показания добровольно.

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Россиянин говорит, что был мэром города с 2014 по 2019 год, а до того был депутатом городской думы.

По его словам, Третьяков 7 сентября (очевидно, 2023 года -ред.) заключил контракт с Минобороны РФ, его переправили в Лисичанск (ныне оккупированный город Луганской области -ред.), где он прошел неделю тренировки.

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После этого, по его словам, россиянина отправили на "спецоперацию" в район села Клещеевка на Бахмутском направлении.

Когда именно мэр попал в плен, на видео и в сообщении не указывается.

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В статье: война с россией
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Источник:
ДПСУ

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