Силы обороны взяли в плен бывшего мэра и депутата города РФ
Ранее Алексей Третьяков был мэром города Чайковский Пермского края
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Вблизи Клещеевки в Донецкой области Силы обороны взяли в плен бывшего мэра российского города Чайковский Пермского края Алексея Третьякова.
Об этом сообщает ГПСУ.
На обнародованном видео Третьяков отмечает, что дает согласие на съемку и дает показания добровольно.
Россиянин говорит, что был мэром города с 2014 по 2019 год, а до того был депутатом городской думы.
По его словам, Третьяков 7 сентября (очевидно, 2023 года -ред.) заключил контракт с Минобороны РФ, его переправили в Лисичанск (ныне оккупированный город Луганской области -ред.), где он прошел неделю тренировки.
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После этого, по его словам, россиянина отправили на "спецоперацию" в район села Клещеевка на Бахмутском направлении.
Когда именно мэр попал в плен, на видео и в сообщении не указывается.
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