Цыганык: Коломойский - это единственный человек, который 30 лет боролся против коррупции в футболе

Украинский комментатор и журналист, работник "1+1 Media" Игорь Цыганик выступил перед судом с заявлением о взятии на поруки неофициального владельца "Днепра-1", бывшего конечного бенефициарного владельца ПАО КБ "ПриватБанк" и экс-владельца ФК "Днепра" Игоря Коломойского.

"Я Игоря Валерьевича знаю с марта 2004 года, когда в Днепре был представлен первый проект по строительству большой спортивной арены вообще независимой Украины, который назывался "Днепр Арена". На тот момент это явилось примером построения такого социального явления как спорт. Потому что до того спорт был в очень запущенном состоянии.

Я почему хочу говорить о социальном явлении? Потому что Игорь Валерьевич говорил, что победы на спортивном фронте, на социальном, они позволяют развиваться стране и очень важны как раз в военное время.

В 2015 году "Днепр", президентом которого является Игорь Валерьевич Коломойский, играл в финале Лиги Европы. Тогда вся страна на время вообще забыла о существовании войны, она (страна) просто болела. Это было огромное поднятие духа.

Если говорить о футбольных делах, то я сегодня многое послушал. Я могу сказать, что за то время, а Игорь Валерьевич в футболе уже почти 30 лет, это единственный человек, который боролся против коррупции в футболе. Кто хоть немножко разбирается по футбольным делам в Украине, тот понимает, что Игорь Валерьевич - единственный человек, который постоянно стоял на том, что все должно быть "фэйр-плей". Это значит честная игра.

Я долго знаю Игоря Валерьевича, я хорошо знаю его семью, я знаю его отношение к семье, друзьям. Поэтому это мотивировало меня сегодня прийти и выступить на чтении. Поэтому я прошу суд предоставить возможность взять на поруки Игоря Валерьевича Коломойского. Я знаю все его контакты, я был у него дома, знаю, где он живет. Я убежден, что он никогда не сделает что-нибудь, что пошло бы не в пользу его семьи и друзей. Поэтому я считаю, что Игорь Валерьевич ответственен человек", - сказал Цыганик.