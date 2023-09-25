Орбан: Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами"
Орбан сделал очередную серию уже традиционных заявлений
фото из свободных источников
Венгрия требует от Украины обеспечить права венгерского национального меньшинства на Закарпатье, которые Киев якобы нарушает.
Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления у парламента, сообщает Magyar Nemzet.
Орбан во время выступления заявил, что украинцы годами "издеваются над венгерскими школами" на Закарпатье.
"Венгрия не поддержит членство Украины в НАТО, пока не будут восстановлены предыдущие законы", – заявил он.
Орбан также заявил, что членство Украины в НАТО будет означать новую войну в Европе.
"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то это только вопрос времени, когда нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставку энергоносителей из России, поэтому мы подняли наши отношения с Центральной Азией на дружеский уровень, чтобы российско-украинская война и террористическая атака на "Северный поток" не стали для нас непреодолимой задачей в энергообеспечении страны", – подчеркнул Орбан.
Он также призвал Брюссель не изменять Венгрии и вернуть ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, действовавших до 15 сентября.
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