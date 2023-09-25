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Орбан: Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами"

Общие новости
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Орбан сделал очередную серию уже традиционных заявлений

Орбан: Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами"

фото из свободных источников

Новина українською

Венгрия требует от Украины обеспечить права венгерского национального меньшинства на Закарпатье, которые Киев якобы нарушает.

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Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил во время выступления у парламента, сообщает Magyar Nemzet.

Орбан во время выступления заявил, что украинцы годами "издеваются над венгерскими школами" на Закарпатье.

"Венгрия не поддержит членство Украины в НАТО, пока не будут восстановлены предыдущие законы", – заявил он.

Орбан также заявил, что членство Украины в НАТО будет означать новую войну в Европе.

"Мы увидели, что если Украина не откажется от намерения вступить в НАТО, то это только вопрос времени, когда нам придется считаться с новым конфликтом, который также поставит под угрозу поставку энергоносителей из России, поэтому мы подняли наши отношения с Центральной Азией на дружеский уровень, чтобы российско-украинская война и террористическая атака на "Северный поток" не стали для нас непреодолимой задачей в энергообеспечении страны", – подчеркнул Орбан.

Он также призвал Брюссель не изменять Венгрии и вернуть ограничения на импорт украинской сельхозпродукции, действовавших до 15 сентября.

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В статье: Виктор Орбан война с россией
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.09.2023 в 19:08
В уставі НАТО прямо так і записано, що для в вступу в організацію обов'язково треба відзвітувати про школи. Ще один дебілоід. Таке враження, що у світі зараз мода на старіючих пердунів-маразматиків при владі. Деякі прямо змагаються за звання "Їбанько ХХІ сторіччя".
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Prideman (Lviv)
25.09.2023 в 19:05
Яке воно кончене
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