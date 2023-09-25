Суд оставил Коломойского под арестом
Суд не учел заявления и характеристики от сотрудником 1+1 Media
Виталий Носач, РБК-Украина
Киевский апелляционный суд принял решение отклонить просьбу об изменении меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому на домашний арест, сообщает РБК-Украина.
Стоит заметить, что на судебном заседании присутствовали ведущая 1+1 Наталья Мосейчук, экс-гендиректор "1+1 Media" и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие.
Они предлагали суду выпустить Коломойского из следственного изолятора под их поручительство. Всего было подано 15 соответствующих ходатайств.
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Напомним, 2 сентября Шевченковский районный суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен.
Сам олигарх, как рассказывали его адвокаты, отказывается вносить залог, поскольку считает "решение суда необоснованным и хочет дождаться рассмотрение апелляции".
Уже 16 сентября суд решил переизбрать меру пресечения Коломойскому, поскольку он получил новые подозрения. Тогда залог установили в размере 3 млрд 891 млн гривен.
Стоит заметить, что правоохранители подозревают Игоря Коломойского в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка.
Также Коломойский получал подозрение в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу.
И еще одно подозрение олигарху вручили за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен.
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