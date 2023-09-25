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Суд оставил Коломойского под арестом

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Суд не учел заявления и характеристики от сотрудником 1+1 Media

Суд оставил Коломойского под арестом

Виталий Носач, РБК-Украина

Новина українською

Киевский апелляционный суд принял решение отклонить просьбу об изменении меры пресечения олигарху Игорю Коломойскому на домашний арест, сообщает РБК-Украина.

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Стоит заметить, что на судебном заседании присутствовали ведущая 1+1 Наталья Мосейчук, экс-гендиректор "1+1 Media" и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие.

Они предлагали суду выпустить Коломойского из следственного изолятора под их поручительство. Всего было подано 15 соответствующих ходатайств.

Напомним, 2 сентября Шевченковский районный суд избрал Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 млн гривен.

Сам олигарх, как рассказывали его адвокаты, отказывается вносить залог, поскольку считает "решение суда необоснованным и хочет дождаться рассмотрение апелляции".

Уже 16 сентября суд решил переизбрать меру пресечения Коломойскому, поскольку он получил новые подозрения. Тогда залог установили в размере 3 млрд 891 млн гривен.

Стоит заметить, что правоохранители подозревают Игоря Коломойского в завладении 9,2 млрд гривен активов ПриватБанка.

Также Коломойский получал подозрение в отмывании большой суммы средств путем вывода за границу.

И еще одно подозрение олигарху вручили за незаконное завладение средствами в размере 5,8 млрд гривен.

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В статье: Игорь Коломойский Игорь Цыганык война с россией
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Комментарии (2)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.09.2023 в 19:13
Циганик та К°: "А гдє же ми будєм харчєваться?! Кормільця закрили, мєнтяри позорниє!"
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+1
0
Харьковчанин (Харків)
25.09.2023 в 18:56
"співробітники 1+1 захищают Коломойского" що це за цирк взагалі? точніше КВК!
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+1
0

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