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Первая неделя лечения Милевского обошлась Суркису в 175 тысяч гривень. ФОТО

Общие новости
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Игорь Суркис помог своему бывшему игроку

Первая неделя лечения Милевского обошлась Суркису в 175 тысяч гривень. ФОТО

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Журналист Константин Андриюк подтвердил информацию о том, что экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский был госпитализирован в одну из киевских реабилитационных клиник.

Как сообщалось ранее, лечение Артема оплатит президент "Динамо" Игорь Суркис.

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В распоряжении журналиста оказался расчётный документ, согласно которому, первая неделя содержания Артема в клинике обойдется президенту "Динамо" в 175 000 гривен.

Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости.

Также добавим, что ранее Евгений Селезнев и Александр Алиев говорили о том, что Милевский не изъявляет желания к лечению.

Первая неделя лечения Милевского обошлась Суркису в 175 тысяч гривень. ФОТО - изображение 1
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В статье: Артем Милевский Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
АНДРІЮК ONLINE

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Комментарии (4)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
25.09.2023 в 19:07
25 000 за добу. За 40 днів 1 000 000. І це ще не все...
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0
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
25.09.2023 в 19:05
Сергій Алієв...
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0
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
25.09.2023 в 19:01
Пляшки нехай здадуть, там хороша сума набіжить.
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0
0
Харьковчанин (Харків)
25.09.2023 в 18:57
що за конскі ціни?
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0
0

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