Первая неделя лечения Милевского обошлась Суркису в 175 тысяч гривень. ФОТО

Журналист Константин Андриюк подтвердил информацию о том, что экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский был госпитализирован в одну из киевских реабилитационных клиник.

Как сообщалось ранее, лечение Артема оплатит президент "Динамо" Игорь Суркис.

В распоряжении журналиста оказался расчётный документ, согласно которому, первая неделя содержания Артема в клинике обойдется президенту "Динамо" в 175 000 гривен.

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Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости.

Также добавим, что ранее Евгений Селезнев и Александр Алиев говорили о том, что Милевский не изъявляет желания к лечению.