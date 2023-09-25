Первая неделя лечения Милевского обошлась Суркису в 175 тысяч гривень. ФОТО
Игорь Суркис помог своему бывшему игроку
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Журналист Константин Андриюк подтвердил информацию о том, что экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский был госпитализирован в одну из киевских реабилитационных клиник.
Как сообщалось ранее, лечение Артема оплатит президент "Динамо" Игорь Суркис.
В распоряжении журналиста оказался расчётный документ, согласно которому, первая неделя содержания Артема в клинике обойдется президенту "Динамо" в 175 000 гривен.
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Отметим, что прямо о характере проблем Милевского не говорят, но известно, что Артем страдает от алкогольной зависимости.
Также добавим, что ранее Евгений Селезнев и Александр Алиев говорили о том, что Милевский не изъявляет желания к лечению.
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