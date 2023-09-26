Президент не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, - Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская в эфире CBS рассказала, есть ли в планах Владимира Зеленского второй срок президентства.

Сначала первая леди зашла издалека и вспомнила свою реакцию на первый срок мужа.

"Знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала. Но если он будет баллотироваться снова, если он решит, что это нужно, у нас есть определенный опыт, мы там были. не так страшно, как было в первый раз", - сказала Елена.

Опираясь на слова Зеленской в эфире, она считает, что определенным фактором в решении президента может стать нынешняя ситуация в стране и способность организовать свободные и честные выборы.

А это, может быть, действительно сложно, ведь в нынешней ситуации в стране, можно ожидать любого развития событий. Однако Елена подчеркнула еще несколько важных моментов