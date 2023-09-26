  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Президент не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, - Зеленская
В тренде

Президент не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, - Зеленская

Общие новости
(1 голосов)

Первая леди Украины заявила, что решение о втором сроке будет приниматься исключительно от потребностей общества

Президент не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, - Зеленская

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

Первая леди Украины Елена Зеленская в эфире CBS рассказала, есть ли в планах Владимира Зеленского второй срок президентства.

Читайте такжеПрезидент Украины с первой леди прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН. ФОТО

Сначала первая леди зашла издалека и вспомнила свою реакцию на первый срок мужа.

"Знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала. Но если он будет баллотироваться снова, если он решит, что это нужно, у нас есть определенный опыт, мы там были. не так страшно, как было в первый раз", - сказала Елена.

Опираясь на слова Зеленской в эфире, она считает, что определенным фактором в решении президента может стать нынешняя ситуация в стране и способность организовать свободные и честные выборы.

А это, может быть, действительно сложно, ведь в нынешней ситуации в стране, можно ожидать любого развития событий. Однако Елена подчеркнула еще несколько важных моментов

"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его на должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", - отметила жена Владимира Зеленского.

По теме
yellow-arrow
Орбан: Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами"
yellow-arrow
Магучих: Для нас, украинских атлетов, Бубка больше не существует
yellow-arrow
Первая неделя лечения Милевского обошлась Суркису в 175 тысяч гривень. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Владимир Зеленский Елена Зеленская война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Грязный Гаррик (C)
26.09.2023 в 01:01
Та да)))) Этот уже не уйдет сам,,,,это не Ян и Порох...так что...глаза видели что выбирали...думай-те
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде