Президент не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, - Зеленская
Первая леди Украины заявила, что решение о втором сроке будет приниматься исключительно от потребностей общества
instagram.com/zelenskiy_official
Первая леди Украины Елена Зеленская в эфире CBS рассказала, есть ли в планах Владимира Зеленского второй срок президентства.
Сначала первая леди зашла издалека и вспомнила свою реакцию на первый срок мужа.
"Знаете, это был очень сложный вопрос для меня. Даже когда он баллотировался впервые, я не до конца это поддерживала. Но если он будет баллотироваться снова, если он решит, что это нужно, у нас есть определенный опыт, мы там были. не так страшно, как было в первый раз", - сказала Елена.
Опираясь на слова Зеленской в эфире, она считает, что определенным фактором в решении президента может стать нынешняя ситуация в стране и способность организовать свободные и честные выборы.
А это, может быть, действительно сложно, ведь в нынешней ситуации в стране, можно ожидать любого развития событий. Однако Елена подчеркнула еще несколько важных моментов
"Это также будет зависеть от того, будет ли он нужен нашему обществу как президент, если он почувствует, что украинское общество больше не будет желать его на должности, он, вероятно, не будет баллотироваться. Но я поддержу его, какое бы решение он ни принял", - отметила жена Владимира Зеленского.
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