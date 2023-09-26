Ночью украинская ПВО ликвидировала 26 из 38 дронов "Shahed"
Удары наносились из нескольки направлений
фото из свободных источников
Украинская ПВО в ночь на вторник ликвидировала 26 из 38 ударных "шахедов", атаковавших Украину. Об этом сообщают в Воздушных силах.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Всего, как информируют в Воздушных силах, зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым).
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Сообщается, что по маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.
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