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Ночью украинская ПВО ликвидировала 26 из 38 дронов "Shahed"

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(1 голосов)

Удары наносились из нескольки направлений

Ночью украинская ПВО ликвидировала 26 из 38 дронов "Shahed"

фото из свободных источников

Новина українською

Украинская ПВО в ночь на вторник ликвидировала 26 из 38 ударных "шахедов", атаковавших Украину. Об этом сообщают в Воздушных силах.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Всего, как информируют в Воздушных силах, зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым).

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Сообщается, что по маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

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В статье: дрон-камикадзе Shahed-136 война с россией
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Комментарии (2)
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Грязный Гаррик (C)
26.09.2023 в 08:36
Дело запахло жареным..Каждый день и уже 17 месяцев такого...зимой будем без света если не закончиться это
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0
-2
shura73 (угледар)
26.09.2023 в 09:33
запахло жареным гнида?вскрылась вонючая ватная консерва.ждёшь победы лаптей тварь
Ответить
0
0

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