Ночью украинская ПВО ликвидировала 26 из 38 дронов "Shahed"

Украинская ПВО в ночь на вторник ликвидировала 26 из 38 ударных "шахедов", атаковавших Украину. Об этом сообщают в Воздушных силах.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Всего, как информируют в Воздушных силах, зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым).

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Сообщается, что по маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.