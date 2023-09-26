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400 россиян и 39 единиц артиллерии никогда больше не примут участие в войне. Отчет Генштаба за прошедшие сутки

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Также уничтожены 5 танков и другое оружие окупантов

400 россиян и 39 единиц артиллерии никогда больше не примут участие в войне. Отчет Генштаба за прошедшие сутки

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За последние сутки Силы обороны Украины хорошо постарались для уничтожения российских оккупантов на украинской земле. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 276670 (+400) человек ликвидировано
  • танков ‒ 4672 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 8946 (+19)
  • артиллерийских систем – 6299 (+39)
  • РСЗО ‒ 792 (+1)
  • средства ПВО ‒ 533 (0)
  • самолетов ‒ 315 (0)
  • вертолетов ‒ 316 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4924 (+29)
  • крылатые ракеты ‒ 1529 (+11)
  • корабли / катера ‒ 20 (0)
  • подлодки ‒ 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8763 (+17)
  • специальная техника ‒ 925 (+7)

Силы обороны и дальше работают на благо Украины, уничтожая российских оккупантов.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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