400 россиян и 39 единиц артиллерии никогда больше не примут участие в войне. Отчет Генштаба за прошедшие сутки
Также уничтожены 5 танков и другое оружие окупантов
За последние сутки Силы обороны Украины хорошо постарались для уничтожения российских оккупантов на украинской земле. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 276670 (+400) человек ликвидировано
- танков ‒ 4672 (+5)
- боевых бронированных машин ‒ 8946 (+19)
- артиллерийских систем – 6299 (+39)
- РСЗО ‒ 792 (+1)
- средства ПВО ‒ 533 (0)
- самолетов ‒ 315 (0)
- вертолетов ‒ 316 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4924 (+29)
- крылатые ракеты ‒ 1529 (+11)
- корабли / катера ‒ 20 (0)
- подлодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8763 (+17)
- специальная техника ‒ 925 (+7)
Силы обороны и дальше работают на благо Украины, уничтожая российских оккупантов.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рух – Александрия. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 26.09.2023
- Журналист: В следующем сезоне клубы УПЛ хотят отдать все права одному общедоступному каналу
- Русин в матче за Сандерленд U-21 отдал голевой пас и заработал пенальти. ВИДЕО
- Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн