400 россиян и 39 единиц артиллерии никогда больше не примут участие в войне. Отчет Генштаба за прошедшие сутки

За последние сутки Силы обороны Украины хорошо постарались для уничтожения российских оккупантов на украинской земле. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.09.23 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 276670 (+400) человек ликвидировано

танков ‒ 4672 (+5)

боевых бронированных машин ‒ 8946 (+19)

артиллерийских систем – 6299 (+39)

РСЗО ‒ 792 (+1)

средства ПВО ‒ 533 (0)

самолетов ‒ 315 (0)

вертолетов ‒ 316 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 4924 (+29)

крылатые ракеты ‒ 1529 (+11)

корабли / катера ‒ 20 (0)

подлодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 8763 (+17)

специальная техника ‒ 925 (+7)

Силы обороны и дальше работают на благо Украины, уничтожая российских оккупантов.