В Черкасской области Shahed попал в инфраструктурный объект

В ночь на 26 сентября россияне в очередной раз обстреляли Украину дронами-камикадзе марки "Шахед". В Черкасской области есть попадания, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"Имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. Сейчас идет ликвидация последствий", – сообщил Табурец.

Он также добавил, что над областью силы противовоздушной обороны сбили четыре воздушные цели врага.