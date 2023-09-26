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В Черкасской области Shahed попал в инфраструктурный объект

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Пострадавших нет

В Черкасской области Shahed попал в инфраструктурный объект

фото из свободных источников

Новина українською

В ночь на 26 сентября россияне в очередной раз обстреляли Украину дронами-камикадзе марки "Шахед". В Черкасской области есть попадания, сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец.

"Имеем попадание в инфраструктурный объект. Предварительно без пострадавших. Сейчас идет ликвидация последствий", – сообщил Табурец.

Он также добавил, что над областью силы противовоздушной обороны сбили четыре воздушные цели врага.

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В статье: Shahed-136 война с россией ракетная атака
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