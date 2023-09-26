Вчера на Таврийском направлении было уничтожено 38 единиц техники россиян

25 сентября за сутки на таврическом направлении было уничтожено 38 единиц военной техники россиян. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Среди уничтоженной техники агрессора танк, семь бронированных боевых машин, шесть артиллерийских систем, две РСЗО, гранатомет, автомобиль и два средства специальной техники. Также здесь были уничтожены четыре склада боеприпасов и два других важных объекта врага.

В это же время артиллерийские подразделения Сил обороны на таврическом направлении в течение суток выполнили 821 огневую задачу.