Россияне утром обстреляли Херсон, повреждены дома
Ранения получили женщина и мужчина
фото из соцсетей
Российские оккупационные войска с утра во вторник, 26 сентября, обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрелов повреждены жилые многоэтажки и частные дома, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
В Херсонской ОВА сообщили, что один из снарядов попал во двор дома. 48-летняя женщина и 68-летний мужчина получили ранения.
Россияне за прошедшие сутки выпустили по Херсонской области, в том числе и Херсону почти пять сотен снарядов. Россияне попали по территории и зданию учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе.
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