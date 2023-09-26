Россияне утром обстреляли Херсон, повреждены дома

Российские оккупационные войска с утра во вторник, 26 сентября, обстреляли Корабельный район Херсона. В результате обстрелов повреждены жилые многоэтажки и частные дома, заявил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

В Херсонской ОВА сообщили, что один из снарядов попал во двор дома. 48-летняя женщина и 68-летний мужчина получили ранения.

Россияне за прошедшие сутки выпустили по Херсонской области, в том числе и Херсону почти пять сотен снарядов. Россияне попали по территории и зданию учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе.