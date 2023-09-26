Игнат рассказал детали об российских обстрелах этой ночью
Уничтожить все цели не удалось
РБК
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что в ночь на вторник, 26 сентября, во время воздушной атаки РФ применяла не только дроны-камикадзе, но и ракеты нескольких типов.
"Кроме дронов зафиксированы и "Искандеры", и Х-59, последствия уточняются. Это то о чем мы очень часто говорим в последнее время. Это атака БПЛА разных типов, ударных дронов", - подчеркнул Игнат.
По его словам, ВСУ не удалось уничтожить все дроны, поскольку БПЛА устойчив к радиоэлектронной борьбе и представляет собой трудную цель для средств противовоздушной обороны.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Эвертон может продать целый ряд игроков – названо условие
- Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023
- Президент не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, - Зеленская
- Две больших "шишки". Буданов рассказал, кто сильно пострадал от удара по штабу ЧФ в Севастополе
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн