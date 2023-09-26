Игнат рассказал детали об российских обстрелах этой ночью

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что в ночь на вторник, 26 сентября, во время воздушной атаки РФ применяла не только дроны-камикадзе, но и ракеты нескольких типов.

"Кроме дронов зафиксированы и "Искандеры", и Х-59, последствия уточняются. Это то о чем мы очень часто говорим в последнее время. Это атака БПЛА разных типов, ударных дронов", - подчеркнул Игнат.

По его словам, ВСУ не удалось уничтожить все дроны, поскольку БПЛА устойчив к радиоэлектронной борьбе и представляет собой трудную цель для средств противовоздушной обороны.