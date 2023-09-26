  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Игнат рассказал детали об российских обстрелах этой ночью
В тренде

Игнат рассказал детали об российских обстрелах этой ночью

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Уничтожить все цели не удалось

Игнат рассказал детали об российских обстрелах этой ночью

РБК

Новина українською

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что в ночь на вторник, 26 сентября, во время воздушной атаки РФ применяла не только дроны-камикадзе, но и ракеты нескольких типов.

"Кроме дронов зафиксированы и "Искандеры", и Х-59, последствия уточняются. Это то о чем мы очень часто говорим в последнее время. Это атака БПЛА разных типов, ударных дронов", - подчеркнул Игнат.

По его словам, ВСУ не удалось уничтожить все дроны, поскольку БПЛА устойчив к радиоэлектронной борьбе и представляет собой трудную цель для средств противовоздушной обороны.

По теме
yellow-arrow
Маркевич: Цыганык имеет право говорить то, что хочет. Я просто знаю - Днепр уничтожил Коломойский
yellow-arrow
Россияне ударили по Николаеву – пострадала инфраструктура
yellow-arrow
Россияне утром обстреляли Херсон, повреждены дома
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Воздушная тревога Юрий Игнат война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде