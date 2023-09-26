Россияне ударили по Николаеву – пострадала инфраструктура
Над областью сбили шесть дронов-камикадзе
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Российские оккупационные войска вечером 25 сентября нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в окрестностях Николаева, заявил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.
В результате удара занялась сухая трава и кустарники. Спасатели по состоянию на данный момент ликвидировали пожар на площади в пять гектаров.
Силы ПВО в небе над Николаевской областью в ночь на вторник, 26 сентября, сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131. В Березнеговатской общине в результате падения обломков дрона-камикадзе возник пожар на агропредприятии. Она также уже ликвидирована.
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