Россияне ударили по Николаеву – пострадала инфраструктура

Российские оккупационные войска вечером 25 сентября нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в окрестностях Николаева, заявил глава Николаевской областной администрации Виталий Ким.

В результате удара занялась сухая трава и кустарники. Спасатели по состоянию на данный момент ликвидировали пожар на площади в пять гектаров.

Силы ПВО в небе над Николаевской областью в ночь на вторник, 26 сентября, сбили шесть дронов-камикадзе Shahed-136/131. В Березнеговатской общине в результате падения обломков дрона-камикадзе возник пожар на агропредприятии. Она также уже ликвидирована.