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Данилов рассказал, будет ли Украина использовать ATACMS для ударов по России

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Данилов рассказал, будет ли Украина использовать ATACMS для ударов по России

Getty Images / Global Images Ukraine

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что украинские военные не будут использовать ракеты ATACMS для обстрелов территории РФ.

"Мы не будем использовать баллистические ракеты ATACMS на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", – подчеркнул Данилов в интервью ABC.

По его словам, такой тип ракет Украина будет применять исключительно для защиты своей территории.

Уже не один месяц как во внутриукраинском, так и в зарубежном кругах ведутся дискуссии по передаче ВСУ тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 километров.

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В статье: Алексей Данилов война с россией
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