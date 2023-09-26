Данилов рассказал, будет ли Украина использовать ATACMS для ударов по России
Чиновник имеет однозначный ответ на этот вопрос
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что украинские военные не будут использовать ракеты ATACMS для обстрелов территории РФ.
"Мы не будем использовать баллистические ракеты ATACMS на территории России, у нас есть соглашения по этому вопросу с нашими партнерами", – подчеркнул Данилов в интервью ABC.
По его словам, такой тип ракет Украина будет применять исключительно для защиты своей территории.
Уже не один месяц как во внутриукраинском, так и в зарубежном кругах ведутся дискуссии по передаче ВСУ тактических баллистических ракет ATACMS с дальностью 300 километров.
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