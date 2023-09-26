Марта Костюк проиграла россиянке на турнире в Токио

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла преодолеть первый круг хардового турнира в Токио (Япония). Украинка на старте дистанции уступила представительнице россии, выступающей под нейтральным цветом, Дарье Касаткиной.

Матч длился два часа двадцать шесть минут. Украинка, которая занимает 45-е место в рейтинге WTA, выиграла первый сет со счетом 6:3. Однако вторую партию Костюк отдала сопернице, проиграв 4:6. Выяснение отношений перенеслось на третий сет, который среди всех длился наидольше всего – 55 минут. В итоге украинка смогла взять только три гейма в нем – 3:6.

Токио. Хард. WTA-500

Дарья Касаткина (WTA, 13) – Марта Костюк (Украина, WTA 45) 2:1 (3:6, 6:4, 6:3)

В общем, это была четвертая встреча между соперницами. Первые две выиграла Костюк, а последние две, включая сегодняшнюю, остались за Касаткиной.

В следующем круге обидчица Костюк сыграет с представительницей Греции Деспиной Папамихаил.