Зеленский провел Ставку – обсудили положение на фронте и производство оружия

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки главнокомандующего. По словам главы государства, это первая ставка после его возвращения из длительной заграничной командировки.

"Подробные доклады. Главком Залужный, руководитель ГУР МО Буданов - об оперативной ситуации на фронте, планах противника. Командующие ОСУВ Сырский и Тарнавский - о ходе конкретных наступательных и оборонных операций на своих участках. Обеспечение фронта всем необходимым - министр Умеров", - отметил Зеленский .

Он также добавил, что заслушал доклад главы Минстратегпрома Александра Камышина. Доклад касался мер, предпринимаемых ведомством для наращивания собственного производства вооружения, особенно БПЛА.