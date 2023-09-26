Мужчины, незаконно пересекшие границу, по возвращении будут привлекаться к ответственности, - ГНСУ

Военнообязанные мужчины, выехавшие из Украины незаконно, не смогут избежать ответственности.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

Это будет касаться мужчин, которые решили вернуться в Украину после незаконного выезда за границу.

Демченко рассказал, что есть попытки незаконного пересечения по зеленому участку границы. То есть это происходит за пределами пунктов пропуска.

"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", - пояснил он.

В то же время представитель ГНСУ подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые пересекли границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.

"Если кто-то незаконно все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания, - сказал Демченко.