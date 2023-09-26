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Мужчины, незаконно пересекшие границу, по возвращении будут привлекаться к ответственности, - ГНСУ

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Это будет касаться мужчин, которые решили вернуться в Украину после незаконного выезда за границу

Мужчины, незаконно пересекшие границу, по возвращении будут привлекаться к ответственности, - ГНСУ

dpsu.gov.ua

Новина українською

Военнообязанные мужчины, выехавшие из Украины незаконно, не смогут избежать ответственности.

Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

Это будет касаться мужчин, которые решили вернуться в Украину после незаконного выезда за границу.

Демченко рассказал, что есть попытки незаконного пересечения по зеленому участку границы. То есть это происходит за пределами пунктов пропуска.

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"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", - пояснил он.

В то же время представитель ГНСУ подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые пересекли границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.

"Если кто-то незаконно все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания, - сказал Демченко.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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SSFC (Белозерье)
26.09.2023 в 17:00
Якщо це буде після закінчення війни, то я згоден. А якщо зараз, то жодного покарання не може бути, він стане на захист пліч о пліч з нами і йому і слова поганого ніхто не скаже.
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neutral fan (White Church)
26.09.2023 в 16:51
Тепер ті чоловіки які збирались повернутись 100% лишаться за кордоном та будуть піднімати економіку та виховувати дітей в інших країнах.
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