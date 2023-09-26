Мужчины, незаконно пересекшие границу, по возвращении будут привлекаться к ответственности, - ГНСУ
Это будет касаться мужчин, которые решили вернуться в Украину после незаконного выезда за границу
dpsu.gov.ua
Военнообязанные мужчины, выехавшие из Украины незаконно, не смогут избежать ответственности.
Об этом заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко, передает РБК-Украина.
Это будет касаться мужчин, которые решили вернуться в Украину после незаконного выезда за границу.
Демченко рассказал, что есть попытки незаконного пересечения по зеленому участку границы. То есть это происходит за пределами пунктов пропуска.
"Наши военнослужащие пропускают людей исключительно на основании тех условий и правил, которые действуют в соответствии с постановлением правительства, регламентирующим пересечение границы для граждан Украины", - пояснил он.
В то же время представитель ГНСУ подчеркнул, что те военнообязанные мужчины, которые пересекли границу незаконным способом, не смогут избежать ответственности за нарушение.
"Если кто-то незаконно все же пересек государственную границу в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он избежит наказания, - сказал Демченко.
Популярное сейчас
- Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Казаков: Отчислили из Динамо, потому что поймали, как я с ребятами курил траву
- Полесье — Днепр-1. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Цыганык: Коломойский - это единственный человек, который 30 лет боролся против коррупции в футболе
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 00:56 Украинские Президент не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, - Зеленская
- 18:51 Украинские Орбан: Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами"
- 17:54 Украинские Алиев: Ракицкий много помогает армии. Не слышал от него слова "нет"