Живой или нет? ССО отреагировали на видео с командующим Черноморского флота РФ

Минобороны РФ сегодня обнародовало кадры заседания коллегии, в которой, как утверждается, принимал участие командующий Черноморского флота Виктор Соколов. Украинские военные сейчас уточняют эту информацию.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.

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"Как известно, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ были уничтожены 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ", - говорится в сообщении.

Командование Сил специальных операций заявило, что многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - добавили в ССО.

Напомним, что 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.

По данным ССО, тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения.