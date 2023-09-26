Живой или нет? ССО отреагировали на видео с командующим Черноморского флота РФ
Минобороны России заявляет, что командующий ЧФ жив
фото из свободных источников
Минобороны РФ сегодня обнародовало кадры заседания коллегии, в которой, как утверждается, принимал участие командующий Черноморского флота Виктор Соколов. Украинские военные сейчас уточняют эту информацию.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.
"Как известно, в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ были уничтожены 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших командующий ЧФ РФ", - говорится в сообщении.
Командование Сил специальных операций заявило, что многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.
"Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции", - добавили в ССО.
Напомним, что 22 сентября был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
По данным ССО, тогда погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов. Еще 105 человек получили ранения.
Популярное сейчас
- Орест Кузык: Почти вся Одесса перешла на украинский язык
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- В Черкасской области Shahed попал в инфраструктурный объект
- Алиев назвал самую большую сумму, которую проиграл за ночь в автоматах
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 00:56 Украинские Президент не будет баллотироваться на второй срок, если почувствует, что украинское общество этого не хочет, - Зеленская
- 18:51 Украинские Орбан: Венгрия будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока Киев не прекратит "издеваться над венгерскими школами"
- 17:54 Украинские Алиев: Ракицкий много помогает армии. Не слышал от него слова "нет"